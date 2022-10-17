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    Şanlıurfa şehidi, şehadetinin 4'üncü yılında anıldı

    Vatan görevini yaparken izne memleketine giden asker, kaza sonucu şehit oldu. 2018 yılında şehit olan Selahattin Turan, şehadetinin 4'üncü yılında yad edildi.
    • 17.10.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 17:56
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    Şanlıurfa şehidi, şehadetinin 4'üncü yılında anıldı

    Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugat Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Er Selahattin Turan, izinini memleketi Samsun'un Bafra ilçesine gitmek için kullandı.

    17 Ekim 2018 tarihinde yaşanan olayda, bindiği otobüs kaza yapan asker, şehit oldu.

    Ölüm yıl dönümünde anıldı

    Selahattin Turan, şehadetinin 4.yılında Samsun Bafra'nın Kuşçular Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla yâd edildi.

    Vakfın fahri imamı Necattin Boyun’un okuduğu Yasin-i Şerif ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

    Anma programına Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

    Şanlıurfa şehidi, şehadetinin 4 üncü yılında anıldı #1

    Şanlıurfa şehidi, şehadetinin 4 üncü yılında anıldı #2


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