Şanlıurfa şehidinin eşinden yıldönümü paylaşımı

2016 yılında Viranşehir'de hain teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in acılı eşi, şehadetin yıldönümü için duygulandıran paylaşımda bulundu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Karakuzu Jandarma Karakolu yol kontrol noktasına 5 Ekim 2016 yılında hain teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.

Salsırıda şehir düşen evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in, bugün ölüm yıldönümü.

Şehit eşi Burcu Demirer, ilk günkü gibi yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından cümlelere döktü.

"Saçlarımdan tırnaklarıma kadar sızlamıştım"

Şehit eşi Demirer, duygulandıran paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Saçımdan tırnaklarıma kadar sızlamıştım o gün. Bedenim ağlıyordu, kanıyordum. Gökyüzü hiç olmadığı kadar kötü, dünya bir o kadar dardı. Sığamıyordum. Her aldığım nefes, son nefesimmiş gibi göğsüme batıyordu. Sanki ruhum bedenimi terk ediyordu. Ebedi ölümün sancısını çekiyordum, kucağımda minik bir bedenle.

"Çiçek ekecek yaşta kopardılar kökümüzden"

Hiçbir şey duymuyor, duyduğumu anlamıyordum. Sen giderken koca bir dünya yanıyordu, yüreğim ağlıyordu. Nefes alamadım, omzumdaki ağırlığı hissettim iliklerimde. Çiçekler ekecek yaşta kopardılar kökümüzden, bir mezar taşı diktirdiler. Kaybettim ışığımı. Gülüşümü gözlerim hiç gülmedi. Kırdılar kanadımı. Gülüşüm, bakışım değişti. Bizim hayallerimiz vardı. Artık hayal kuramıyorum.

"Ben seni uğurlayamadım"

Ne kadar zaman geçerse geçsin bende ilk günkü kadar ağırdı gidişin. Ben seni uğurlayamadım. Alışamadım vedana. Gözlerimde yaş, içimde ince sızım kaldın. Bazı hikayeler yarım kalır. Ne güle güle giden olur, ne hoşça kalan. Belki herkese göre yaşıyorum ama etim, ruhum kemiğimden ayrıldı. Kalbim seni hiç unutmayacak. Dünyayı sırtıma yüklesem de seni asla bırakmayacağım, deniz gözlüm."

































