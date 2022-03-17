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- Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- DHA
- 17.03.2022 - 09:04
- Güncelleme : 17.03.2022 - 09:54
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 33'üncü kilometresinde, bir akaryakıt istasyonundan yola çıkan Abbas Türkman’ın (66) kullandığı 16 FN 683 plakalı otomobile, Tarık Yener yönetimindeki 35 AVN 072 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri ile yanlarında bulunan Mehmet Türkman ve Şahin Yavuz yaralandı.
1 KİŞİ KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralıları, Suruç Devlet Hastanesi'ne görürdü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abbas Türkman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada VİDEO
FECİ KAZA KAMERADA
Yaşanan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.