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    Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

    İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:54
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    Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

    Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 33'üncü kilometresinde, bir akaryakıt istasyonundan yola çıkan Abbas Türkman’ın (66) kullandığı 16 FN 683 plakalı otomobile, Tarık Yener yönetimindeki 35 AVN 072 plakalı otomobil çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri ile yanlarında bulunan Mehmet Türkman ve Şahin Yavuz yaralandı.

    1 KİŞİ KURTARILAMADI

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralıları, Suruç Devlet Hastanesi'ne görürdü.

    Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abbas Türkman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada VİDEO

    FECİ KAZA KAMERADA

    Yaşanan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada #1

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