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    Şanlıurfa’da, 10 kaçak göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 13:13
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    Şanlıurfa’da, 10 kaçak göçmen yakalandı

    Şanlıurfa’da, yurda kaçak yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Şanlıurfa-Hilvan kara yolunda gruplar halinde yürüyen yabancı kişileri görenler, jandarma ekiplerine bildirdi.

    GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

    Afganistan uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 10 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

    Şanlıurfa’da, 10 kaçak göçmen yakalandı #1

    Şanlıurfa’da, 10 kaçak göçmen yakalandı #2

    Şanlıurfa’da, 10 kaçak göçmen yakalandı #3

    Şanlıurfa’da, 10 kaçak göçmen yakalandı #4


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