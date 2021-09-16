Şanlıurfa’da 10 tefecilik şüphelisi gözaltına alındı

2 aylık takip çalışması yürüten ekipler, tefecilik yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilere yönelik takip yürüttü.

Hilvan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

2 ay süren takibin ardından şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BORÇLU DEFTERİ VE GÜMRÜK KAÇAĞI TELEFONLAR BULUNDU

Gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, borçlu kişilerin isimlerinin yazılı olduğu defterler ile 1 tabanca ve 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.













