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Şanlıurfa’da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı Jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.