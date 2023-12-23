Şanlıurfa’da 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

İHA
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör ile 200 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alındı
Araç içerisinde yakalanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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