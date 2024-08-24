Şanlıurfa'da masum vatandaşları ağına düşüren dolandırıcı için düğmeye basıldı.
vatandaşları arayarak kendisini üniversite yetkilisi olarak tanıtıp işe yerleştirme bahanesiyle 14kişiyi dolandıran şüpheli için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
DOLANDIRICININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışma kapsamında 14 vatandaşı dolandıran şüphelinin 30 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi.
Ekiplerce yapılan araştırmalarda, yakalanmamak için farklı kimlik taşıyarak sürekli adres değiştiren şüpheli İzmir'de yakalandı.
14 KİŞİYİ 366 BİN TL DOLANDIRDI
Zanlının 29 çeşitli suçtan arandığı ve 19 yıl 28 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Dolandırdığı para ve telefonlarla birlikte yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış