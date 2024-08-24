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Şanlıurfa'da 14 kişiyi iş bulma vaadiyle dolandırdı

Şanlıurfa'da 14 kişiyi iş bulma vaadiyle dolandırdı Kendisini üniversite yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcı, işe yerleştirme bahanesiyle kandırdığı 14 kişiyi toplam 366 bin lira dolandırdı. Kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.