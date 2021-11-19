Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Birecik-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Suphi G.’nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz’in kullandığı 34 BJS 643 plakalı otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AYNI ARAÇ 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin daha önce Gaziantep’te bir kazaya karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.