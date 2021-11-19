Euro
12.5305
-0.27%
Dolar
11.0342
-0.02%
Altın
662.96
0.37%
Borsa
1.737
0%
Bitcoin
629.274
-1.94%
BTXN Coin
20.62
-2.96%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

    Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 08:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

    Birecik-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana gelen kazada Suphi G.’nin kullandığı 63 ZU 482 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah Cengiz’in kullandığı 34 BJS 643 plakalı otomobil çarpıştı.

    OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #1

    Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Cengiz de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #2

    AYNI ARAÇ 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

    Öte yandan şarampole devrilip ikiye bölünen otomobilin daha önce Gaziantep’te bir kazaya karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #3

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #4

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #5

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #6

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir