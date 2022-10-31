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Şanlıurfa’da 2 kardeş, eve giderken öldürüldü

Şanlıurfa’da 2 kardeş, eve giderken öldürüldü

Evlerine gitmekte olan Cebrail ve Mustafa Avcı kardeşler, arkalarından gelen saldırganlar tarafından tabanca ile enselerinden vuruldu. Hastaneye kaldırdılan iki kardeş, kurtarılamadı.