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- Şanlıurfa’da 2 kardeş, eve giderken öldürüldü
Şanlıurfa’da 2 kardeş, eve giderken öldürüldü
- 31.10.2022 - 21:08
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde İpekyol Mahallesi'nde yürüyerek evlerine giden Mustafa Avcı (43) ve kardeşi Cebrail Avcı (30), kimliği saptanmayan kişi veya kişilerce tabancayla enselerinden vuruldu.
Kurşunların isabet ettiği 2 kardeş, kanlar içersinde yere yığılırken saldırganlar kaçtı.
Sokaktan yükselen silah seslerini duyanlar, yerde yatan 2 kardeşi görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Kardeşler kurtarılamadı
İhbar üzerine olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kardeşler, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tüm müdahale rağmen kurtarılamadı.
Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, ölen Avcı kardeşlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.