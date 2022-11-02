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    Şanlıurfa'da 2 kardeşi ensesinden vuran şüpheliler yakalandı

    Haliliye'de iki kardeşi enselerinden vurarak kaçan şüphelilerin incelemeler sonrasında kurbanların amcası ve eniştesi oldukları ortaya çıktı.
    • 02.11.2022 - 15:42
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    Şanlıurfa'da 2 kardeşi ensesinden vuran şüpheliler yakalandı

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Mustafa Avcı ve kardeşi Cebrail Avcı yürüyerek evlerine gittikleri sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

    Enselerinden vurulan 2 kardeş kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise kaçtı.

    Hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

    Ekipler şüphelinin peşine düştü

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

    İki kardeşin vurulduğu bölgeden kaçan cinayet şüphelilerinin güzergahını güvenlik kameralarıyla tespit eden ekipler, Eyyübiye ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

    Şanlıurfa da 2 kardeşi ensesinden vuran şüpheliler yakalandı #1

    2 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, operasyonda, Avcı kardeşlerin ölümüne neden olan 37 yaşındaki damat M.D. amca M.A. ile yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen H.K.'yi gözaltına aldı.

    Öte yandan, kardeşlerin infaz edilmesinin boşanma davası yüzünden başlayan bir husumetten kaynaklandığı bildirildi.

    Şanlıurfa da 2 kardeşi ensesinden vuran şüpheliler yakalandı #2


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