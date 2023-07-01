Şanlıurfa'da 2 kişi serinlemek için suya girdi! 1 kişi hayatını kaybetti Fırat Nehri'ne serinlemek için giren yabancı uyruklu 2 kişiden biri kendi imkanlarıyla sudan çıkarken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA Yaz sıcakları geldi... Hava sıcaklığı her geçen gün artarken vatandaşlar serinlemek için farklı yollar arıyor. Bunların başında da nehir ve çay sularına girmek. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısına gelen yabancı uyruklu gençler, serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken Mustafa Nuşi (18) ile Hasan İsa (16) suda kayboldu. Cansız bedenine ulaşıldı Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, şahısların cansız bedenlerine ulaştı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.