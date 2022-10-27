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    Şanlıurfa’da 2 öğrencinin öldüğü kavgada 14 şüpheli tutuklandı

    İki grup arasında çıkan, okul servisindeki 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonra 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı öğrenildi.
    • 27.10.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 12:02
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    Şanlıurfa’da 2 öğrencinin öldüğü kavgada 14 şüpheli tutuklandı

    Şanlıurfa’nın Viranşehir-Ceylanpınar yolu okullar bölgesinde 24 Ekim'de husumetli ailelerin çocukları arasında çıkan tartışma, ailelerinin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada kurşunların hedefi olan okul servis minibüsündeki lise öğrencileri Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

    19 şüpheliden 14'ü tutuklandı

    Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şanlıurfa’da 2 öğrencinin öldüğü kavgada 14 şüpheli tutuklandı #1

    Yayın yasağı geldi

    Şanlıurfa Valiliği, olayın ardından kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından söz konusu olayla ilgili çekilen tüm yayınlara 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi uyarınca basın ve yayın yasağı konulmasına karar verildiğini açıkladı.

    Şanlıurfa’da 2 öğrencinin öldüğü kavgada 14 şüpheli tutuklandı #2


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