Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuğun feci şekilde can verdiği kaza kamerada

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 yaşındaki Leyla Şaylı, kargo aracının altında kalarak hayatını kaybetti.
- Sürücü, fark edemediği çocuğu hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı ve sürücü gözaltına alındı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Şanlıurfa'da Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yıldız Sokak'ta teslimat yapan kargo şirketine ait araç, hareket ettiği sırada sürücünün fark edemediği Leyla Şaylı'yı altına aldı.
KÜÇÜK LEYLA KURTARILAMADI
Durumu geç fark eden sürücü, çocuğu hemen kargo aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Leyla kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı.
Acı haber, aileyi ve mahalleyi yasa boğdu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.