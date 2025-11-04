Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuğun feci şekilde can verdiği kaza kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'da Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Yıldız Sokak'ta teslimat yapan kargo şirketine ait araç, hareket ettiği sırada sürücünün fark edemediği Leyla Şaylı'yı altına aldı.

KÜÇÜK LEYLA KURTARILAMADI

Durumu geç fark eden sürücü, çocuğu hemen kargo aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Leyla kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı.

Acı haber, aileyi ve mahalleyi yasa boğdu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.