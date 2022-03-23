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    Şanlıurfa'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Dolandırıcılıktan kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren M.A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 16:58
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    Şanlıurfa'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A.'nın Harran ilçesi kırsalında saklandığını belirledi.

    25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ EVİNDE YAKALANDI

    Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirtilen M.A.'nın saklandığı eve operasyon düzenlendi.

    TUTUKLANDI

    Jandarmayı fark edince kaçan M.A., ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı #1

    Şanlıurfa da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı #2


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