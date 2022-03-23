Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Dolandırıcılıktan kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren M.A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.