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- Şanlıurfa'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da 25 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Dolandırıcılıktan kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan ve yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren M.A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
- DHA
- 23.03.2022 - 16:53
- Güncelleme : 23.03.2022 - 16:58
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A.'nın Harran ilçesi kırsalında saklandığını belirledi.
25 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ EVİNDE YAKALANDI
Yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirtilen M.A.'nın saklandığı eve operasyon düzenlendi.
TUTUKLANDI
Jandarmayı fark edince kaçan M.A., ekiplerin takibi sonucu yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.