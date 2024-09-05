Şanlıurfa'da 270 akrep ele geçirildi Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta arama yapan jandarma ekipleri, doğadan izinsiz olarak toplanan 270 akrep ele geçirdi.

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İHA

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), "Doğal Hayatı Koruma Faaliyetleri" kapsamında devriye görevine çıktı. Bu devriye sırasında, Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde Y.Y. isimli kişinin kullandığı araç durdurularak kontroller gerçekleştirildi.

270 AKREP ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada şeffaf kap içerisinde doğadan izinsiz toplandığı ve nakil belgesiz taşındığı tespit edilen 270 adet canlı akrep ele geçirildi. Akrepler muhafaza altına alınarak tekrardan doğaya kazandırılmak üzere Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli Y.Y. isimli şahsa ise 387 bin TL idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)