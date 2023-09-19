Şanlıurfa'da 3 doktora saldırı: 5 kişi gözaltına alındı Gece saatlerinde rahatsızlanan yakınlarını hastaneye götüren grup, öncelik verilmeyince öfkelendi. Bunun üzerine 3 doktoru darbeden şüphelilerden 4 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA

Sağlıkta şiddetin sonu gelmiyor...

Bu kez olayın adresi Şanlıurfa.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Evde rahatsızlanan Bünyamin Günak, yakınları tarafından acil servise getirildi.

Öncelik verilmeyince saldırdılar

Acil serviste yoğunluk olmasına rağmen hastasına öncelik tanınmasını isteyen hasta yakınları, tartıştıkları doktorlardan Ganime Seda Uğur, Mehmet Ali Ak ve Yılmaz Safi'yi darbetti.

'Beyaz Kod' verilmesinin ardından hastanede görev yapan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 kişi adliyeye sevk edildi

Darbedilen doktorlar aynı hastanede müşahede altına alındı.

Gözaltına alınan ve doktorların da kendilerine saldırdığını iddia eden şüpheliler Ahmet G., Harin G., Samet G., Ramazan G. ve Özhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Valilikten açıklama geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayın takipçisi olduklarını belirterek, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup, olayı yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)