Şanlıurfa'da 3 yaşındaki çocuğa taciz şüphelisine linç girişimi Şanlıurfa'da 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp metruk yapıya götürdükten sonra cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü ve linç edilmek istendi. İsmi bilinmeyen şüpheliyi polis gözaltına aldı.

DHA

Şanlıurfa'da yaşanılan çirkin olayda taciz şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı..

Öğleden sonra Sırrın Mahallesi'ndeki tek katlı metruk yapıda meydana gelen olayda başka mahalleden gelen ve ismi öğrenilmeyen şüpheli, evinin önünde tek başına oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırdı.

Bir süre kız çocuğunu yanında yürüten şüpheli mahallede bulunan metruk haldeki tek katlı evin içerisine götürdü.

Mahalleli fark etti

Kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheliyi fark eden mahalleli toplanıp eve girdi. Kızı kurtaran mahalleli daha sonra yakaladıkları şüpheliyi darbedip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şüpheliyi dövdüler

Kısa sürede mahallede yayılan haber üzerine toplanan halk, metruk evden çıkarılan şüpheliyi tekme-tokat döverek linç girişiminde bulundu. Polis ekiplerince güçlükle araca konulan şüpheli, emniyette götürüldü.

Yaşanan linç girişimi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cinsel istismar girişiminde bulunulan kız çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.