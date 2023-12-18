DHA

Şanlıurfa'da dün akşam Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü.

Aralarına aldıkları kişiyi acımasızca dövdüler

Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis 2 grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)