DHA
Şanlıurfa'da dün akşam Birecik ilçesi Yeşildağ Mahallesi'nde yolda karşılaşan 2 grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 5 kişi, aralarına aldıkları diğer gruptan 1 kişiyi tekme-tokat dövdü.
Aralarına aldıkları kişiyi acımasızca dövdüler
Aldığı darbelerle yere yığılan kişi, kaçarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis 2 grubun kaçan şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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