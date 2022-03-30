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- Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Şanlıurfa'da, 5 yaşındaki kız çocuğuna inşaatta cinsel tacizde bulunarak gözaltına alınan Mehmet Al, tutuklandı.
- DHA
- 30.03.2022 - 14:53
- Güncelleme : 30.03.2022 - 15:57
Şanlıurfa'da Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan Mehmet Al, 28 Mart'ta sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdü.
Al, burada çocuğa cinsel tacizde bulundu. Küçük kızın bağırmasıyla gelen aile üyeleri ile mahalleli, Al'a sopalarla saldırdı.
ZIRHLI ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ
Dükkana sığınan Al, polis ekiplerince gözaltına alınıp, zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Şanlıurfa'da inşaatta çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheliye linç girişimi
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet Al, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.