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Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Birçok hırsızlık suçundan kaydı olan 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.