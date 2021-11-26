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- Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Birçok hırsızlık suçundan kaydı olan 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 26.11.2021 - 13:21
- Güncelleme : 26.11.2021 - 13:28
Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonla eşkallerini belirledikleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.