Euro
13.6817
1.59%
Dolar
12.1211
1.01%
Altın
705.82
2.25%
Borsa
1.782
-2.02%
Bitcoin
692.001
-2.54%
BTXN Coin
46.02
17.54%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

    Birçok hırsızlık suçundan kaydı olan 8 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı

    Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

    Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonla eşkallerini belirledikleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şanlıurfa da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı #1

    Şanlıurfa da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı #2

    Şanlıurfa da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı #3

    Şanlıurfa da 8 hırsızlık şüphelisi yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir