Mide bulandıran olay, 15 Ağustos günü yaşandı…
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Kırmızıpınar Mahallesi’ndeki bir fırında çalışan Suriye uyruklu F.K., 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından polise teslim edildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 21 yaşındaki F.K., tutuklandı.
İlçe ayağa kalktı
Yaşanan istismar olayı, kısa sürede duyuldu.
Sosyal medyada canlı yayın yaparak toplanan vatandaşlar, ilçede protesto yürüyüşü düzenledi.
Gerginliğin yaşandığı ilçede bazı vatandaşlar oturma eylemi başlatırken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde polis sık sık uyarıda bulunsa da eylem devam etti.
Polisten TOMA'lı müdahale
Bunun üzerine polis, müdahaleye geçti.
Güvenlik güçleri, öfkeli grubu TOMA ile dağıtmak isterken, gruptan bazıları polis araçlarına taşlarla saldırdı.
Bunun üzerine biber gazlı müdahalede bulunan polis, grubu dağıttı.
Polisin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.