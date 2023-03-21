Şanlıurfa'da ağır hasarlı binadan çelik kasa çalan 5 hırsız tutuklandı Depremde ağır hasar gören binadan çelik kasa çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Hırsızların çaldıkları kasayla birlikte yakalandığı açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri olan Şanlıurfa’da birçok bina ağır hasar aldı.

Girilemeyen o binalar, hırsızların mekanı haline geldi.

Ağır hasarlı binaya girdiler

Sıkı denetime rağmen depremzedelerin varlıklarına göz dikenler, bu kez Haliliye’de ortaya çıktı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapıldığının bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgeye giden polis, şüphelilerin binadan aşağı attıkları çelik kasayı kamyonetle götürdüklerini belirledi.

5'i de tutuklandı

Yavuz Selim Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.Ş, K.Ç, S.Ş, G.S ve H.S'yi çaldıkları çelik kasayla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.