Şanlıurfa'da aile kavgasında 3 kişi yaralandı: 4 gözaltı Husumetli 2 akraba aile arasında yaşanan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru ile birlikte toplam 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken 4 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Şanlıurfa'da, gece saatlerinde, aralarında husumet olan akraba 2 ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.

Nabızların yükseldiği tartışma bir anda büyüdü.

Yaşanan tartışma bir anda cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü.

1 polis 3 kişi yaralandı

Kavgada isimleri öğrenilmeyen 2 kişi ise kavga anında bıçakla yaralandı.

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden 1 polis memuru, tarafları ayırmaya çalışırken kolundan bıçakla yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralı polis ile diğer 2 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

4 kişi gözaltına alındı

Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

O anlar kaydedildi

Cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.