DHA
Şanlıurfa'da, gece saatlerinde, aralarında husumet olan akraba 2 ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.
Nabızların yükseldiği tartışma bir anda büyüdü.
Yaşanan tartışma bir anda cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü.
1 polis 3 kişi yaralandı
Kavgada isimleri öğrenilmeyen 2 kişi ise kavga anında bıçakla yaralandı.
İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olaya müdahale eden 1 polis memuru, tarafları ayırmaya çalışırken kolundan bıçakla yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralı polis ile diğer 2 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
4 kişi gözaltına alındı
Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
O anlar kaydedildi
Cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.