Şanlıurfa'da ailelerin taşlı, sopalı, silahlı arazı kavgası: 7 yaralı Siverek ilçesinde 2 ailenin karıştığı taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Gürakar Kırsal Mahallesinde daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen kavgada her 2 aileden toplam 7 kişi yaralandı.

Mermi isabet edenlerde var

Yaralılar arasında silah mermilerinin de isabet ettiği kişilerin olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine Kırsal Mahalleye çok sayıda Jandarma ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma Hastane çevresinde ve Mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralılardan bazıları Şanlıurfa’da bulunan değişik hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.