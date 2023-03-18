Şanlıurfa'da akıntıya kapılan kızı arama çalışmaları sürüyor

15 Mart'ta Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Saraççeşme Mahallesi Boncuklu mezrasının yakınlarından geçen Çırçır Deresi'nin kenarında oyun oynayan 9 yaşındaki Fatma Sezer, suya düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı.
Sel sularının da şiddetini arttırdığı akıntı kızı sürüklerken kardeşi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Aramalar sürüyor
Gözden kaybolan kızı bulamayan vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, küçük kıza ulaşmak için Suriye sınırına kadar olan hat boyunca arama tarama çalışması başlattı.