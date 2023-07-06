Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan kavgada aralarında olaya müdahale eden bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bıçakla yaralandı.

AA Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettikleri sırada 1 polis memuru kolundan bıçakla yaralandı. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. 4 şüpheli gözaltına alındı Kavgayla ilgili soruşturma yapan ekipler olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.