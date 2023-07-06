Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga: 1'i polis 3 kişi yaralandı

AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettikleri sırada 1 polis memuru kolundan bıçakla yaralandı.
Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
4 şüpheli gözaltına alındı
Kavgayla ilgili soruşturma yapan ekipler olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.