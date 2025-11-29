Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü

- Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Kavgada Mahmut Çeki olay yerinde, Reşit Çeki ise hastanede hayatını kaybetti.
- Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.