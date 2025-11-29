Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü

Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 00:55
Şanlıurfa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü
  • Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Kavgada Mahmut Çeki olay yerinde, Reşit Çeki ise hastanede hayatını kaybetti.
  • Polis ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavgada ağır yaralanan Reşit Çeki, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

3. Sayfa Haberleri