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    Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında kan aktı

    Uzun süredir verdiği parayı geri alamadığı iddiasıyla husumet yaşadığı kişiyle kavga eden şahıs, tansiyonun yükselmesiyle önce bıçakladı ardından yaralı adamı yerde sürükledi. O anlar kaydedildi.
    • 13.10.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 16:36
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    Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında kan aktı

    Alacak verecek kavgası korku dolu anlar yaşattı...

    Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan Mehmet Y. ile Dündar K. arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle husumet çıktı.

    Analaşmazlık yaşayan ikili, otomobille bir alana giderek park halindeki aracın içerisinde tartışmaya başladı.

    Yaralı adamı yerde sürükledi

    Tansiyonun yükselmesiyle Mehmet Y., Dündar K.’yi bıçakladı. Büyük acı çeken yaralı adam, araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

    Peşini bırakmayan saldırgan, daha sonra şahsı yere düşürerek yerde sürükledi ve saldırmaya başladı.

    Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında kan aktı VİDEO

    Dakikalarca dil döktü

    O anlara şahit olan bir kadın, cep telefonu kamerasına kaydederken saldırgana dakikalarca dil döktü.

    Bir süre sonra Dündar K.’yi bırakan şahıs, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

    Durumu ağır

    Yaralının yanına giden kadın ve çocuklar, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralı adamın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Gözaltına alındı

    Öte yandan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan Mehmet Y., gözaltına alındı.

    İHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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