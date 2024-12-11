Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında kardeşler vuruldu: 1 ölü

DHA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Denizbacı Mahallesi'nde Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş (31) ve ağabeyi Mevlüt Taş'a (32) isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Abdullah Taş, olay yerinde hayatını kaybederken Mevlüt Taş ise ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kapattı.

Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Abdullah Taş’ın cenazesi otopsi işlemleri için Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.