Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan P.B., alkollü olarak otobüse bindi, sonrasında işler karıştı…
Görevli, otobüste yolcuları rahatsız etmeye başladı.
Bu anları kaydeden yolculardan bazıları, görüntüleri sosyal mecrada dolaşıma koydu.
Alkollü görevliye büyük tepki
Paylaşım kısa sürede etkileşim alırken, tepkiler de art arda geldi.
Bunun üzerine Şanlıurfa Valiliği, görüntüleri incelemeye aldı.
Bugün de o güvenlik görevlisi ile ilgili valilik bir açıklama yaptı.
Görevden uzaklaştırıldı
P.B.’nin görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
Bir güvenlik görevlisinin şehir içi otobüs yolculuğunda, diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde uygunsuz hareketler yaptığına dair çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda P.B.’nin göreve geç ve alkollü olarak gelmesi, medyaya yansıdığı gibi bindiği otobüsteki insanları rahatsız etmesi, rahatsız ettiği insanların şikayetçi olması, aynı zamanda üzerinde üniformalı şekilde toplum içinde devlet memurunun vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmasından dolayı görevden uzaklaştırma kararı alınmış olup, ilgili kişi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.