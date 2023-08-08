Şanlıurfa’da alkollü güvenlik görevlisi, yolcuları rahatsız etti Şanlıurfa Valiliği, alkollü olarak bindiği toplu taşıma aracında yolcuları rahatsız eden güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İHA

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan P.B., alkollü olarak otobüse bindi, sonrasında işler karıştı…

Görevli, otobüste yolcuları rahatsız etmeye başladı.

Bu anları kaydeden yolculardan bazıları, görüntüleri sosyal mecrada dolaşıma koydu.

Alkollü görevliye büyük tepki

Paylaşım kısa sürede etkileşim alırken, tepkiler de art arda geldi.

Bunun üzerine Şanlıurfa Valiliği, görüntüleri incelemeye aldı.

Bugün de o güvenlik görevlisi ile ilgili valilik bir açıklama yaptı.

Görevden uzaklaştırıldı

P.B.’nin görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: