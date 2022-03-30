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- Şanlıurfa'da alkolmetreyi üflemeyen sürücüye ceza
Şanlıurfa'da alkolmetreyi üflemeyen sürücüye ceza
- İHA
- 30.03.2022 - 16:29
- Güncelleme : 30.03.2022 - 16:49
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde lüks aracıyla kontrolsüz bir şekilde yolda seyreden ve yayalara çarpmak üzere olan Mehmet S. isimli sürücüyü gören trafik polisleri, aracı durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaşmak isteyince ekipler önünü kesti.
ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİ
İddiaya göre polisin üzerine de aracını süren sürücü, araçtan indirildi. Otobüs durağındaki bir bankta oturan sürücü, polise zor anlar yaşattı.
Ehliyetini polise vermemekte direnen sürücü, alkolmetreyi de üflememek için birçok yol denedi.
POLİSİ MASKE VE ELDİVEN TAKMASI İÇİN UYARDI
Şahıs, polislerin maskesiz ve eldivensiz olduğunu söyleyince, polis memurları pandemi kurulunun aldığı son kararı anlatarak açık alanda maske takma zorunluluğunun olmadığını belirtti. Buna rağmen alkolmetreyi üfletecek polis memuru maske ve eldiven taktı.
Maske ve eldivenleri de yetersiz bulan sürücü, bu defa alkolmetreye takılan üfleme aparatının yeni olup olmadığını görmek istedi. Bir türlü ikna olmayan sürücü, son olarak kendisini görüntüleyen basın mensuplarını bahane etti.
ÜFLEMEYENCE CEZA KESİLDİ
Polisten basın mensuplarının çekimini engellemesini isteyen sürücüye, polisler, "Basın özgürdür, istediğini çekebilir." cevabı verdi.
Polislerin uzun süren çabası da işe yaramayınca sürücüye, alkolmetreyi üflememe cezası kesilerek aracı güvenli bir yere çekildi.