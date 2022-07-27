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    Şanlıurfa'da ambulans şoförünün burnunu kırdı, tutuklandı

    Şanlıurfa'da, yeni doğan bebeğin naklini yapan ambulansın şoförü Abdurahman Yandırıcı'nın burnunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu tutuklandı.
    • 27.07.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:55
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    Şanlıurfa'da ambulans şoförünün burnunu kırdı, tutuklandı

    Şanlıurfa'da Paşabağı Mahallesi'nde, 25 Temmuz günü Abdurahman Yandırıcı, yeni doğan bebeğin bulunduğu 63ACF 764 plakalı ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne seyir halindeyken, önünde seyreden motosiklette korna çalıp yol istedi.

    Ancak sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yapıp, motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip edip önünü kesti.

    Saldırıya uğrasa da ambulanstaki bebeği hastaneye ulaştırdı

    Çıkan tartışmada ambulans şoförü Abdurrahman Yandırıcı, burnuna aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Yandırıcı, o halde ambulanstaki bebeği hastaneye ulaştırdı.

    Burada yapılan müdahalede burnunda 3 kırık olduğu belirlenen Abdurahman Yandırıcı, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Polis, motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu'nu gözaltına aldı.

    Cezaevine gönderildi

    DHA'nın aktardığına göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenanoğlu, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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