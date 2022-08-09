Şanlıurfa'da araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da aracın şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da Siverek-Hilvan Karayolu 5’inci kilometresinde, Tamer A. idaresindeki 21 YF 121 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Şarampole devrilen araçtan yaralı çıktılar

Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Ç. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.





İnceleme başlatıldı

İHA'nın haberine göre, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.