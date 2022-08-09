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    Şanlıurfa'da araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Şanlıurfa'da aracın şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 09.08.2022 - 01:22
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    Şanlıurfa'da araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Şanlıurfa'da Siverek-Hilvan Karayolu 5’inci kilometresinde, Tamer A. idaresindeki 21 YF 121 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

    Şarampole devrilen araçtan yaralı çıktılar

    Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Ç. yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Şanlıurfa da araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #1

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Şanlıurfa da araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #2

    Şanlıurfa da araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı #3


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