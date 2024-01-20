Şanlıurfa'da arazi kavgası: İki kardeş hayatlarını kaybetti Harran ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 26 yaşındaki Ali Öztürk ile 23 yaşındaki kardeşi İzzettin Emirsoy yaşamlarını yitirdi.

DHA

Son dönemde aileler arasında çıkan arazi kavgaları gündemi meşgul ediyor.

Bunun son örneği Şanlıurfa'da yaşandı.

Harran ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüştü

Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İki kardeş kurtarılamadı

Acil serviste tedaviye alınan Ali Öztürk ve kardeşi İzzetin Emirsoy kurtarılamadı.

İki kardeşin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Katil zanlıları aranıyor

Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)