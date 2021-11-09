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    Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan döküldü: 2 ölü

    Viranşehir'de akraba iki aile arasında, boş araziye ahır yapma istemi nedeniyle kavga yaşandı. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi ölürken, 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 16:51
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    Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan döküldü: 2 ölü

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi kavgası nedeniyle kan döküldü.

    Karakuzu kırsal mahallesinde akraba olan iki aileden biri, boş araziye ahır yapmak istedi.

    Bu isteğe diğer ailenin sert şekilde karşı çıkmasıyla, kavga kaçınılmaz oldu.

    SİLAHLAR ÇIKTI

    Aile fertleri arasında yaşanan gerginliğin kısa sürede kaosa dönüşmesiyle silahlar çıktı.

    Şanlıurfa da arazi kavgasında kan döküldü: 2 ölü #1

    6 KİŞİ YARALANDI

    Ailelerden Abit Kaya (35), Ali Kaya (26), Ahmet K., Kemal P. ve isimleri belirlenemeyen 2 kişi vurularak yaralandı.

    Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi yaşanan kavgayı güçlükle ayırırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Şanlıurfa da arazi kavgasında kan döküldü: 2 ölü #2

    2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanıp Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali ve Abit Kaya kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Şanlıurfa da arazi kavgasında kan döküldü: 2 ölü #3

    ACILI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Durumun bildirilmesiyle hastaneye gelen hasta yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdi.

    Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sıkılaştırırken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da arazi kavgasında kan döküldü: 2 ölü #4

    Şanlıurfa da arazi kavgasında kan döküldü: 2 ölü #5

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