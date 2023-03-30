Şanlıurfa'da babası ve üvey kardeşi tarafından öldürülen muhtarın saldırıya uğradığı an kamerada 27 Mart akşamı oturduğu binada silahlı saldırıya uğrayan muhtar Behçet Ş.'nin o anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların hedefindeki Kırbalı Mahallesi muhtarı Behçet Ş. oldu. Genç muhtar, önceki gece evinin bulunduğu binada henüz belirlenemeyen bir nedenle saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayatını kaybetti Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtarı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muhtar, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlu tutuklandı Olaya ilişkin genç adamın babası ve üvey kardeşi gözaltına aldı. Sorgularının ardından ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anları kamerada Son olarak saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, binaya giren Behçet Ş.'nin merdivenlerden çıktığı sırada apartman girişinden ateş açıldığı görüldü. Yaralı adamın yere düşmesi ve binada oturan bir kişinin dışarı çıkarak yardım etmeye çalışması yer aldı.