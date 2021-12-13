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    Şanlıurfa'da babasının silahıyla oynayan küçük kız ağır yaralandı

    Siverek ilçesinde babasının ruhsatlı silahıyla oynayan 13 yaşındaki kız çocuğu, silahın ateş almasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın hayati tehlikesi bulunuyor.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 11:13
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    Şanlıurfa'da babasının silahıyla oynayan küçük kız ağır yaralandı

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 13 yaşındaki Kübra Kaplan, yalnız olduğu odada babasının ruhsatlı tabancasıyla oynamaya başladı.

    SOL GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI

    Bu sırada aniden ateş alan tabancadan çıkan mermi, küçük Kübra'yı sol göğsünden ağır yaraladı.

    Küçük Kübra kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan aile odaya koştu.

    Telaşlı ailenin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, küçük kızın ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

    HAYATİ DURUMU RİSKLİ

    Sonrasında ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Şanlıurfa da babasının silahıyla oynayan küçük kız ağır yaralandı #1

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