Şanlıurfa’da bagaj kutusu üzerindeki tehlikeli yolculuk

İHA
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde yaşanan olayda, Akçısu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir motosikletin bagaj kutusunda yolculuk eden şahıs, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
Bagaj kutusunda seyahat
Seyir halindeki motosikletin bagaj kutusunun üzerinde oturan şahsın rahat tavırları görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Bir süre trafikte ilerleyen şahıs, daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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