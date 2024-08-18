Şanlıurfa'da baraj gölüne giren genç öldü Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 23 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

DHA

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde Fırat Havzası'nda bulunan Çatak Sosyal Tesisleri'ne piknik için giden Ömer Faruk Kaya, aşırı sıcaklardan bulanarak serinlemek için Atatürk Barajı gölüne girdi.

23 yaşındaki Kaya, bir süre suda kaldıktan sonra gözden kayboldu.

Gencin kaybolduğunu fark edenlerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbarla olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü su altı arama polislerinin çalışması sonucu Kaya'ya ulaşıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sudan çıkarılan Kaya, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)