Şanlıurfa'da barışmak için buluştukları genci öldürdüler Gündüz kavga ettiği grupla barışmak için bir araya gelen genci sokak ortasında tüfekle vurup öldürdükten sonra gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

DHA Şanlıurfa'da gündüz iki kişi arasında tartışma çıktı. İkili gece saatlerinde bir araya gelerek barışmak istediklerini ifade etti. Bu sırada 22 yaşındaki İhsan Diş, sokak ortasında tüfekle vuruldu. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Şüpheliler yakalandı Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Diş'i öldüren şüphelilerin F.A., R.A. ve A.K. olduğunu saptayıp, gözaltına aldı. Suçlarını itiraf ettiler Şüpheliler, sorgularında olay günü gündüz saatlerinde İhsan Diş ile tartıştıklarını gece barışmak için bir araya geldiklerini, burada yeniden tartışma çıkınca da tüfekle vurduklarını söyledi. 3 kişi tutuklandı Silahı kullanan F.A. ile R.A. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.