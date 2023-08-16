Şanlıurfa'da başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki genç öldü

DHA
Celal Badem, henüz 16 yaşındaydı…
Dün gece Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve Kerem K. (16) ile evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı.
Tartışma, kavgaya dönüştü.
Başına parke taşıyla vuruldu
Bu sırada Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.
Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cinayet şüphelisi kardeşler gözaltında
Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Kerem K. ile Muhammet Ali K. adlı kardeşleri gözaltına aldı.
Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.