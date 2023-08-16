Şanlıurfa'da başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki genç öldü
DHA

Celal Badem, henüz 16 yaşındaydı…

Dün gece Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve Kerem K. (16) ile evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı.

Tartışma, kavgaya dönüştü.

Başına parke taşıyla vuruldu

Bu sırada Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.

Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki genç öldü
Celal Badem

Cinayet şüphelisi kardeşler gözaltında

Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Kerem K. ile Muhammet Ali K. adlı kardeşleri gözaltına aldı.

Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.