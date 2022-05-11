Şanlıurfa'da, bebeğini sokağa terk eden anne yakalandı

Henüz 1 günlükken poşetin içinde sokağa terk edilen bebeğin annesinin kimliği tespit edildi. Kadın, evlilik dışı doğan bebeği çevreden gelecek tepkilerden korktuğu için terk ettiğini söyledi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde, yeni doğmuş bir erkek bebek, poşete konulmuş olarak bulundu.

Durum, çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre; burada yapılan kontrollerde, bebeğin henüz 1 günlük olduğu belirlendi.

Doğduğu gün sokağa terk edilen bebek durumu kötüleşince, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Annenin kimliği tespit edildi

Öte yandan, bebeğini sokağa bırakan annenin kimliğinin belirlenmesi için yapılan çalışmalar sonuç verdi.

Çevre baskısından korktuğu için bebeği sokağa terk ettiğini söyledi

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kadının boşandığı ve bebeği de nikahsız birliktelikle dünyaya getirip çevre baskısından korkarak terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyette sorgulaması süren kadının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Bebek korumaya alınacak

Bebeğin ise tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alınacağı öğrenildi.