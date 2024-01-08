Şanlıurfa'da bekçilere ateş açan şüpheliler vurularak yakalandı

DHA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde gece bekçileri devriye görevinde bulunurken şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi.
Şüpheliler tabancalarla ateş açarak kaçmaya başladı.
Takip sırasında uyarılara rağmen kaçan İbrahim T. ile Ahmet B., bekçilerin açtığı ateş sonucu ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi.
Hayati tehlikeleri yok
Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Çevrede inceleme yapan ekipler ruhsatsız 2 tabanca ele geçirirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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