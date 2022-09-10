Şanlıurfa’da beton kıran işçi hayatını kaybetti

Haliliye'de inşaat işçisi Mehmet Yıldız, çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe'sinde inşaat işçisi 35 yaşındaki Mehmet Yıldız, talihsiz bir kaza geçirdi.

Beton şantiyesinde çalışan Yıldız, beton mikserinin içindeki kalıplaşan betonu kırmak istedi. BU sebeple mikserin içine girdi.

İçerde elektrikle çalışan kırıcı ile betonu kırmaya başlayan Yıldız, akıma kapıldı.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk babasıydı

İHA'nın haberine göre, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Yıldız’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.