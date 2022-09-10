Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
391.270
1.05%
BTXN Coin
6.50
24.52%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Şanlıurfa’da beton kıran işçi hayatını kaybetti

    Haliliye'de inşaat işçisi Mehmet Yıldız, çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
    • 10.09.2022 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da beton kıran işçi hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe'sinde inşaat işçisi 35 yaşındaki  Mehmet Yıldız, talihsiz bir kaza geçirdi.

    Beton şantiyesinde çalışan Yıldız, beton mikserinin içindeki kalıplaşan betonu kırmak istedi. BU sebeple mikserin içine girdi.

    İçerde elektrikle çalışan kırıcı ile betonu kırmaya başlayan Yıldız, akıma kapıldı.

    Hayatını kaybetti

    Çevredekilerin yardımıyla ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    4 çocuk babasıydı

    İHA'nın haberine göre, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Yıldız’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


    Emre Akbaba, Adana Demirspor'da
    Futbol

    Emre Akbaba, Adana Demirspor'da

    Aleyna Tilki, Uzi'yi yalnız bırakmadı
    Magazin

    Aleyna Tilki, Uzi'yi yalnız bırakmadı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir