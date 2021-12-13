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Şanlıurfa'da bıçaklanan kadın ölü bulundu

Şanlıurfa'da bıçaklanan kadın ölü bulundu

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.