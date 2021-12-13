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Şanlıurfa'da bıçaklanan kadın ölü bulundu
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
- İHA
- 13.12.2021 - 10:32
- Güncelleme : 13.12.2021 - 11:09
Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde sokakta yürüyen yabancı uyruklu 22 yaşındaki Selva Hinedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
Göğsünden defalarca bıçaklana kadın, yere yığıldı. Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Şanlıurfa'da bıçaklanan kadın ölü bulundu VİDEO
CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurunu morguna kaldırılırken bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.