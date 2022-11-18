- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa'da bir araçta 5 kilo 550 gram skunk yakalandı
Şanlıurfa'da bir araçta 5 kilo 550 gram skunk yakalandı
Bir aracın stepnesinde 5 kilo 550 gram skunk ele geçirilerek, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 18.11.2022 - 16:39
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
5 kilo 550 gram skunk ele geçirdi
Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, stepne içerisine gizlenmiş 5 kilo 550 gram skunk ele geçirdi.
2 şüpheli yakalandı
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.