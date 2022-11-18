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    Şanlıurfa'da bir araçta 5 kilo 550 gram skunk yakalandı

    Bir aracın stepnesinde 5 kilo 550 gram skunk ele geçirilerek, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 18.11.2022 - 16:39
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    Şanlıurfa'da bir araçta 5 kilo 550 gram skunk yakalandı

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

    5 kilo 550 gram skunk ele geçirdi

    Bu kapsamda bir aracı durduran ekipler, stepne içerisine gizlenmiş 5 kilo 550 gram skunk ele geçirdi.

    2 şüpheli yakalandı

    Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa da bir araçta 5 kilo 550 gram skunk yakalandı #1


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