Şanlıurfa'da bir kadının kayınbiraderini vurduğu anlar kameralara yansıdı Şanlıurfa Haliliye'de eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Hülya B.'nin kayınbiraderi Ferdi B.’yi sokak ortasında silahla vurduğu anlar güvenlik kameraları ve vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kan donduran anlar yaşandı.

Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Hülya B., iddiaya göre, çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderi Ferdi B.'yi Paşabağı Mahallesi'nde sokak ortasında silahla vurdu.

Kayınbiraderini vurduktan sonra, "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağıran kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken vurulan şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dehşet anları kameralara yansıdı

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

Görüntülerde Hülya B., apartmanın duvarından atlayarak kaçmaya çalışan kayınbiraderi Ferdi B.'nin arkasından duvardan atlıyor.

Yolda gördüğü bir adamın arkasına sığınan Ferdi B. ile yüz yüze gelen Hülya B., silahını kayınbiraderine doğrultuyor.

İkilinin arasına giren şahıs daha sonra aradan çekiliyor, birkaç adım giden şahıs yeniden ikilinin arasına girip ayırmak istiyor.

Son bir hamle yapan şahıs, kadın ile kayınbiraderin yanından uzaklaşıyor.

Boğuşma yaşandı

İkilinin arasında yaşanan boğuşmadan sonra Ferdi B., yere düşen kadının elinden silahı almaya çalışırken vuruluyor.

Ayağa kalkan kadın vücudunun ön kısmı otomobilin altına giren Ferdi B.'nin kafa bölgesine bir el daha ateş ediyor.