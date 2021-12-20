Tarihi eser satışı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adreste Bizans dönemine ait 41 sayfalık dini kitap, deri üzerine işlemeli dini yazılar ele geçirdi.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den getirilen tarihi eserlerin satışa sunulacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

Adrese yönelen ekipler, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 41 sayfalık dini yazılar ve semboller olan, kitap ile deri üzerine işlemeli dini yazılar ve üzerinde figür bulunan eser ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Piyasa değerinin 2 milyon dolar olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu T.E.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi VİDEO



















