Şanlıurfa'da bomba sanılan valizden 7 kilo esrar çıktı

Siverek’te bir iş yerinin önüne bırakılan valiz, bomba zannedildi. Ekiplerin çalışmaları ile açılan valizin içerisinden, 7 kilogram kubar esrar çıktı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Haliliye Mahallesi’nde, sabah saatlerinde bobinaj ve dinamo sarımı yapılan iş yerine gelen çalışanlar kapının önünde bir valiz olduğunu fark etti.

Çalışanlar, bomba şüphesi ile durumu polis ekiplerine bildirdi.

İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kameralar incelendi

Yapılan çalışmalar neticesinde, valizin içerisinde 7 kilogram kubar esrar olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Şanlıurfa'da iş yeri önüne bırakılan valizden 7 kilo esrar çıktı VİDEO



Gece saatlerin 2 kişi tarafından bırakıldı

Valizin gece saatlerinde 2 kişi tarafından bırakıldığı belirlendi. Eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.