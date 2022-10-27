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- Şanlıurfa'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Siverek'te, boş arazide bulunan erkek cesedi hakkında soruşturma başlatıldı.
- 27.10.2022 - 18:00
- Güncelleme : 27.10.2022 - 18:02
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boş arazide dolaşanlar, hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi.
Kimliği tespit edildi
İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin, yapılan araştırmada Ferhat Atmaca'ya ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgil soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.